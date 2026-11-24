Kayseri'de hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Giriş: 24.11.2026 - 18:55 Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan G.Ç'yi (35) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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