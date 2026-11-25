Vali atamaları ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliği’ne atanırken, yerine ise Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa’ya atanırken, yerine ise Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi.

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