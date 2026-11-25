Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan 34 JN 575 sahte plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T., kaçmaya başladı. Polisin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu Ş.T.’nin otomobili Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi’nde durduruldu. Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü Ş.T.’ye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulanarak polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmada otomobilin plakasının 38 J 0063 olduğu tespit edildi.

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