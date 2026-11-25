Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ankara’da düzenlenen ve uluslararası olimpiyat puanı kazandıran Navek Türkiye International Future Series Badminton Turnuvası’nda Kayserili milli sporcu Elif İkra Özyiğit önemli bir başarıya imza attı. Çift kadınlar kategorisinde partneri Cansu Erçetin ile birlikte mücadele eden Özyiğit, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

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