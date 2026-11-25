AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile il ve ilçe gençlik kolları üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen kökenli Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a sürpriz ziyaretlerde bulundu. Çiçek, pasta ve özel bir hediyeyle gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Yalçın'a duyulan sevgi ve takdir dile getirildi.

Öğretmenlik mesleğinden gelen birikimini belediye başkanlığı görevine de yansıtan Başkan Mustafa Yalçın'a ilk ziyaret, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihat Aktürk ve teşkilat üyelerinden geldi.

"Bir ömre bu kadar faaliyet sığar mı diyoruz"

Gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Başkan Yalçın'ın öğretmen kimliğinin yanı sıra hizmet anlayışına ve kişisel birikimine dikkat çekerek, "Sizin öğretmen olmanızla, bunun getirdiği vasıfları bizlere aktarmanızla, yaptığınız hizmet ve davranışları hep gurur duyarak anlatıyoruz. Öğretmenliği toplumun hizmetine sunan bir görevle ifa etmeniz de çok güzel neticeler ortaya çıkartıyor. Öğretmenlik, siyasetçilik ve belediye başkanlığı vasıflarınızın dışında koleksiyonerliğinizi de öğrenince bir ömre bu kadar faaliyet sığar mı der olduk. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Nice güzel, mutlu ve huzurlu günler yaşayın inşallah. Sizin ağabeyliğinizden, dostluğunuzdan, kardeşliğinizden razıyız" ifadelerini kullandı.

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Başkan Kiraz, konuşmasının ardından üzerinde Arapça ‘Hu’ ifadesi bulunan tezhip işlemeli tabloyu Başkan Yalçın'a hediye ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Anlamlı ziyaret ve hediye dolayısıyla teşekkür eden Başkan Mustafa Yalçın, "Başkanımızın güzel düşünceleri için teşekkür ederim. Biz hep birlikte bir ekibiz. Herkesin birbirinden alacağı güzellikler var. Allah razı olsun" dedi.

Gençlerden pastalı ve çiçekli kutlama

Başkan Yalçın'a günün ikinci sürprizi ise gençlik kollarından geldi. AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ile Talas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Buğra Karaca, ellerinde pasta ve çiçeklerle Başkan Yalçın'ı ziyaret etti. Gençlerin Öğretmenler Günü için hazırladığı sürpriz karşısında şaşırmasını ve mutluluğunu gizleyemeyen Başkan Yalçın, gençlere ayrı ayrı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen her iki ziyaret de günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.