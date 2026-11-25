Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik etmek için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’, her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olan ve Erciyesevler’de kurulan Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 2026 verilerine göre 201 bin 73 kilo organik ürün satıldığı ve 11 milyon 831 bin 570 TL ciro elde edilerek kendi rekorunu yenilediği belirtildi. Organik Pazar’da 30 çiftçinin her birinin sertifikalı olmasının ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik tarımı Kayseri’ye sevdirdiklerini belirterek, doğal ürünlerin satışının yapıldığı pazarın Kayseri’de tek, Türkiye’de ise beş merkezden biri olduğunu söyledi.

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İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz." dedi. Erciyesevler pazar yerlerinde yaz ve sonbahar mevsimlerinde açık olan organik pazara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu pazarın diğer pazarlardan ayrılan en büyük özelliği, ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 30 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünlere sahip üreticiler burada satış yapabiliyor. Buradaki ürünlerin tamamı bakanlık tarafından denetlenmekte, üretimi onaylanmakta ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünleri pazarda yer almaktadır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın yetiştiriliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretim yapılması ayrı bir anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik anlayışıyla Kayseri’de tek doğal ürünlerin satışının yapıldığı pazar olması ve Türkiye’de sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumlarının yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Kayseri’de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemizde ciddi anlamda her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ımızı tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri hemşerilerimizin sağlıklı, sıhhatli ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri’de tek olan bu uygulamanın Türkiye’de ise İstanbul’un Şişli, Kartal ve Bakırköy ilçeleri ile Kayseri’nin Kocasinan ilçesi ve İzmit olmak üzere toplam beş yerde bulunması, onu ülke genelinde sayılı hale getirdi. Erciyesevler’de kurulan Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 2026 verilerine göre 201 bin 73 kilo organik ürün satıldığı ve 11 milyon 831 bin 570 TL ciro ile kendi rekorunu yenilediği açıklandı. Son 12 yılda toplam 2 milyon 39 bin 791 kilo taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler, organik ürün satışından 33 milyon 858 bin 372 TL ciro elde etti.

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Yüzde 100 Ekolojik Pazar’da her şey kayıt altında ve güvenle izleniyor

Kocasinan Belediyesi’nin öncülüğünde %100 Ekolojik Pazar, üretimden satışa kadar tüm süreçlerin kayıt altına alındığı ve izlenebilirliğin sağlandığı güvenilir bir model olarak hizmet veriyor. Buğday Derneği’nin oluşturduğu ‘%100 Ekolojik Pazar Standartları’ ile pazar işleyişi düzenli olarak takip edilirken, geliştirilen veri tabanı sayesinde ürünlere ait bilgiler şeffaf biçimde kaydediliyor. Yetkililer, ürünlerin tarih, satıcı, üretici, ürün çeşidi, miktar, fiyat ve mali belgeler gibi tüm verilerini sisteme işliyor. Kocasinan Belediyesi, Buğday Derneği, proje ortakları ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde düzenli olarak numune alınıyor ve akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor. Kalıntı tespit edilen ya da sertifika dışı ürün satan üreticiler pazardan men edilerek güvenilirlik korunuyor. Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazar, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nden bir ziraat mühendisi tarafından düzenli şekilde kontrol ediliyor ve pestisit kalıntı analizleri ile ürünlerin organik niteliği doğrulanıyor.