Talas'ta geçen yıl 15 bin kilogram bitkisel atık yağ toplandı

Belirli miktarda bitkisel atık yağ getirenlere çeşitli hediyelerin verildiği çalışmada, çevreye duyarlı bina ve işletmelere "Çevre Dostu Bina" ve "Çevre Dostu İşletme" etiketi dağıtıldı.

Bu kapsamda geçen yıl toplanan 15 bin kilogram bitkisel atık yağ, lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen çalışmayla ilçe genelindeki konutlara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.