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        Talas'ta geçen yıl 15 bin kilogram bitkisel atık yağ toplandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, 2025 yılında 15 bin kilogram bitkisel atık yağ topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Talas'ta geçen yıl 15 bin kilogram bitkisel atık yağ toplandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, 2025 yılında 15 bin kilogram bitkisel atık yağ topladı.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen çalışmayla ilçe genelindeki konutlara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıtıldı.

        Bu kapsamda geçen yıl toplanan 15 bin kilogram bitkisel atık yağ, lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi.

        Belirli miktarda bitkisel atık yağ getirenlere çeşitli hediyelerin verildiği çalışmada, çevreye duyarlı bina ve işletmelere "Çevre Dostu Bina" ve "Çevre Dostu İşletme" etiketi dağıtıldı.

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