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        Toprak dolgudan kurtarılan tarihi han turizme kazandırılıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de yaklaşık 50 yıl boyunca kapalı olan ve zamanla içi toprakla dolan 507 yıllık Gön Hanı, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Toprak dolgudan kurtarılan tarihi han turizme kazandırılıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de yaklaşık 50 yıl boyunca kapalı olan ve zamanla içi toprakla dolan 507 yıllık Gön Hanı, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

        İpek Yolu üzerindeki kervanlara konaklama hizmeti veren han, Yavuz Sultan Selim döneminde Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından 1519 yılında tarihi Kapalı Çarşı'nın içine yaptırıldı.

        Kapalı Çarşı'da bir ayakkabı dükkanının yanındaki kapının ardına adeta gizlenmiş durumda olan hanın alt katında ticari birimler, üst katındaki odalarda ise konaklama alanları bulunuyor.

        Uzun yıllar atıl durumda kalan han, Melikgazi Belediyesince 2021 yılında restorasyona alındı.

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        Kentte 1940 yılında meydana gelen deprem ve sonrasında toprakla dolan tarihi hanın büyük bir bölümü restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı.

        - "Şu anda gördüğümüz bütün yapılar, toprak altında kalan yapılar"

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kapalı Çarşı içinde bulunan hanın geçmişte kaderine terk edildiğini söyledi.

        Çarşıdaki Güngörmez Mescidi'nin penceresinden 2019 yılında gördüğü tarihi mekanın kapısının yıllardır kapalı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, 1400 metrekare alana sahip hanın 1940 yılında meydana gelen depremle bir bölümünün yıkıldığını, esnafın da yıkıntıların üzerine kaçak depolar inşa ettiğini anlattı.

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        Palancıoğlu, belediye başkanı seçilmesinin ardından Piri Mehmet Paşa Vakfı'ndan kiraladıkları handa büyük çaplı bir restorasyon başlattıklarını belirten Palancıoğlu, "Şu anda gördüğümüz bütün yapılar, aslında toprak altında kalan yapılar. Yer yer 5, 6, 7 metre kazı yaparak, esnafı da rahatsız etmemek için gündüz yaptığımız kazıları sabah vakitlerinde yaparak, esnaf işe başlamadan önce toprağı dışarı çıkarttık. Buraya kamyon, kepçe girmiyor, dolayısıyla elle yapılan bir taşıma oldu. Yaklaşık 7 bin kamyonluk hafriyatı çıkartarak buranın izlerini bulduk ve her bulduğumuz izden sonra buradaki yapı ortaya çıktı." diye konuştu.

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        - Restorasyon sonrası kentin sosyal hayatının merkezi olacak

        Hanın restorasyonunda son aşamaya geldiklerini, yakın zamanda tefrişatına başlayacaklarını dile getiren Palancıoğlu, "500 yılı aşkın bir süre önce yapılmış, İpek Yolu üzerindeki ticareti destekleyen, insanların konakladığı bir han. Alt kısmında ticari birimler, üst kısmında 8 metrekarelik han odaları olan ve aşağıda iki tane çok büyük kemerli yapının olduğu bir alan. Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak bir alan." dedi.

        Palancıoğlu,Kapalı Çarşı'yı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin üstü açık bu tarihi handa nefes alacaklarını belirterek, "Burayı sosyal, kültürel faaliyetlerin merkezi olarak kullanmak istiyoruz. İnsanlar gelecek, çay, kahve içecek, sohbet edecek. Aynı zamanda belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak. Şiir dinletilerimiz, sazlı, sözlü programlarımız, sohbetlerimiz, konuşmalarımız, sergilerimiz, halı mezatlarımız olacak. Kapalı Çarşı'yı ve şehir merkezini renklendirecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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