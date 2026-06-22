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        Yahyalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever desteğiyle ultrason cihazı kazandırıldı

        Yahyalı Devlet Hastanesi'ne, hayırsever Selim Kırılmaz tarafından annesi Hatice Kırılmaz adına ultrason cihazı bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Yahyalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever desteğiyle ultrason cihazı kazandırıldı

        Yahyalı Devlet Hastanesi'ne, hayırsever Selim Kırılmaz tarafından annesi Hatice Kırılmaz adına ultrason cihazı bağışlandı.


        Hastanede gerçekleştirilen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Başhekim Nalan Dal, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan protokol üyeleri, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımların vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirterek, hayırsever vatandaşların sağlık kuruluşlarına sunduğu katkıların da bu hizmetlerin güçlenmesine önemli destek sağladığını ifade etti.

        Sağlık hizmetlerine yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Öztürk ve hayırsever Selim Kırılmaz’a teşekkür plaketi verilen program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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