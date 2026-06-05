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        Yahyalı'nın Çağlayan Mahallesi Mesire ve Piknik Alanı'nda çevre temizliği yapıldı

        Yahyalı Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çağlayan Mahallesi Mesire ve Piknik Alanı'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
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        Yahyalı'nın Çağlayan Mahallesi Mesire ve Piknik Alanı'nda çevre temizliği yapıldı

        Yahyalı Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çağlayan Mahallesi Mesire ve Piknik Alanı’nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Belediye Başkanı Esat Öztürk, mahalle muhtarları, belediye personeli, öğretmenler ve Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu öğrencileri katıldı, mesire alanında çevre temizliği yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet eden Öztürk, şunlar kaydetti:

        "Yaylalarımızda, mesire alanlarımızda ve yaşam alanlarımızın her noktasında çevremizi temiz tutmalıyız. Doğaya bıraktığımız her çöp, geleceğimize bırakılmış bir yük demektir. Kirletmemek en güzel temizliktir. Yahyalı’mızın doğal güzelliklerini korumak için hep birlikte sorumluluk almalıyız."

        Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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