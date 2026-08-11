Yeşilhisar ilçesinin içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Yeşilhisar ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar'da gerçekleştirilen önemli içme suyu yatırımı ile ilçenin mevcut su altyapısı güçlendirilirken, uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Proje kapsamında toplam 33 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileniyor. Çalışmalarda 24 kilometre uzunluğunda çeşitli ebatlarda O-PVC ve 9 kilometre uzunluğunda 500'lük çelik borular kullanılarak mevcut hatlar revize ediliyor.

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Ayrıca proje kapsamında 1000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu da inşa edilerek hizmete alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent merkezinden en uzak ilçesine kadar her bölgede vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini, Yeşilhisar ilçesinde süren içme suyu terfi hattı yatırımının da bu kapsamda yapıldığını belirtti.

351 milyon lira yatırım bedeline sahip bu projeyle ilçenin içme suyu altyapısını daha güçlü hale getireceklerini vurgulayan Büyükkılıç, kentin dört bir yanında kalıcı eserler bırakmaya devam edeceklerini kaydetti.