Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te askerleri örnek alan çocuktan yürekleri ısıtan görüntü

        Kilis'te askerleri örnek alan çocuktan yürekleri ısıtan görüntü

        Kilis'te, Atatürk'ün kente gelişinin 108'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, yağmurlu havada İstiklal Marşı okunurken askerlerle birlikte saygı duruşunda duran küçük çocuklar, askerleri örnek alan tavrıyla yürekleri ısıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Kilis'te askerleri örnek alan çocuktan yürekleri ısıtan görüntü

        Kilis'te, Atatürk'ün kente gelişinin 108'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, yağmurlu havada İstiklal Marşı okunurken askerlerle birlikte saygı duruşunda duran küçük çocuklar, askerleri örnek alan tavrıyla yürekleri ısıttı.

        Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kilis'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı olarak Suriye üzerinden kente gelişinin 108'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, yağmurlu havada İstiklal Marşı okunurken askerlerle birlikte saygı duruşunda duran küçük çocuklar, yürekleri ısıtan görüntüler oluşturdu.

        REKLAM

        Öte yandan Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ve diğer protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kilis'te 37 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Kilis'te 37 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Kilis'te yükümlüler çevre temizliği etkinliğine katıldı
        Kilis'te yükümlüler çevre temizliği etkinliğine katıldı
        Kilis'te kuvvetli yağış etkili oldu
        Kilis'te kuvvetli yağış etkili oldu
        Kilis'te siber güvenlik bilgilendirmesi
        Kilis'te siber güvenlik bilgilendirmesi
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kilis'te teşkilat üyeleriyle buluştu
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kilis'te teşkilat üyeleriyle buluştu
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kilis'te teşkilat üyeleriyle buluştu
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kilis'te teşkilat üyeleriyle buluştu