Olay, saat 21.00 sıralarında Kilis-Hatay karayolu üzerindeki Gülbaba Köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 73 ABS 53 plakalı çekirdek yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracını yolun sağında durdurup, 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.