Kilis'te kabak çekirdeği yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
Kilis'te seyir halindeyken alev alan kabak çekirdeği yüklü tırda hasar oluştu.
Giriş: 25.11.2026 - 21:31 Güncelleme:
Kilis'te seyir halindeyken alev alan kabak çekirdeği yüklü tırda hasar oluştu.
M.Ş. idaresindeki 79 ABS 53 plakalı kabak çekirdeği yüklü tır, Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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