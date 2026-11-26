Kaza, KilisHatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. C.Ç. idaresindeki 27 BBM 098 plakalı hafif ticari araç ile U.H. yönetimindeki 79 AY 790 plakalı traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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