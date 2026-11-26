Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri yaklaşık 2 yıldır sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçiş yapıyor.

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor. İstanbul, Şanlıurfa ve Kayseri gibi farklı illerden Kilis'e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçiş yapıyor.

İstanbul'dan Kilis'e gelerek Suriye'ye geçiş yapan bir Suriyeli, 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, savaşın başlamasının ardından ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye sığındığını söyledi. 36 yaşında olduğunu, tercümanlık yaptığını ifade eden Suriyeli, 5 dil bildiğini kaydetti. Gençlik yıllarının Türkiye'de geçtiğini belirten sığınmacı, Türkiye'yi birinci vatanı olarak gördüğünü ifade etti.

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Öte yandan, 14 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşadıklarını belirten diğer Suriyeliler de Türkiye'de güzel yıllar geçirdiklerini ve Türkiye'yi birinci vatanları olarak gördüklerini dile getirdi.

İstanbul, Şanlıurfa ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüş yapıyor.