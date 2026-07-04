Karakeçili'de çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Karakeçili ilçesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Karakeçili ilçesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ziraat mühendisi Hakan Yılmaz, Karakeçili Belediyesi Toplantısı Salonu'nda düzenlenen programda, çiftçilere, ilaçlama yöntemi, zamanı ve bıraktığı kalıntılar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Bilinçsiz ilaç kullanımını önlemek için B-Reçete Sistemi'ne geçildiğini anlatan Yılmaz, ilaçlamada yer alan etken maddelerin önlem alınmadığı takdirde insan sağlığına da zarar verdiğini ifade etti.
Yılmaz, bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi alan çiftçilere belge verileceğini belirtti.
Program, çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
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