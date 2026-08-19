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        Kırıkkale Valiliği, Kızılırmak'ta oluşabilecek ani ve hızlı su yükselmelerine karşı vatandaşları uyardı

        Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri'nde oluşabilecek ani ve hızlı su yükselmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Kırıkkale Valiliği, Kızılırmak'ta oluşabilecek ani ve hızlı su yükselmelerine karşı vatandaşları uyardı

        Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri'nde oluşabilecek ani ve hızlı su yükselmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması sebebiyle ırmak ve barajların mansabında kalan kesimlerinde su seviyesinde ani ve hızlı yükselmeler meydana gelebileceği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kızılırmak Nehri kıyılarında, nehir içerisinde bulunan adacıklarda ve su yatağına yakın alanlarda, baraj gölleri ve baraj çevresinde, köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerinde, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine yaklaşmamaları, hayvanlarını nehir yatağı ve kıyılarında otlatmamaları veya sulama amacıyla bu bölgelere götürmemeleri, tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunmamaları önemle rica olunur."

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        Vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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