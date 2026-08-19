Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliğine 22 milyon liralık yatırım yapıldı
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yeşil Vadi Su Birliğine 22 milyon 810 bin 451 liralık yatırım yapıldığını bildirdi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yeşil Vadi Su Birliğine 22 milyon 810 bin 451 liralık yatırım yapıldığını bildirdi.
Önal, yazılı açıklamasında, Kırıkkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yeşil Vadi Su Birliğinin teknik ve operasyonel gücünü artırmaya devam ettiklerini belirtti.
Kesintisiz ve güvenli su temini için birliğin sürekli yenilendiğini kaydeden Önal, daha önce bünyelerinde bulunmayan iş makineleri, araçlar ve teknik ekipmanları bünyelerine kazandırdıklarını ifade etti.
Yeni araçlarla bakım, onarım ve işletme çalışmalarını kendi imkanlarıyla hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Önal, şunları kaydetti:
"Yeşil Vadi Su Birliğimize 2 alçak gerilim motoru, makaslı platform (manlift), asansörlü forklift, damperli kamyon, PN40 kelebek vana, demontaj ve aktüatör, 2 elektrikli yük taşıma aracı, 9 akım trafosu ile 3 çok kademeli santrifüj pompa ve şasesi olmak üzere toplam 22 milyon 810 bin 451 liralık yatırım gerçekleştirdik."
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