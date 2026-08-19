Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 bin 762 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar, cam düzenek ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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