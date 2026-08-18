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        Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Bocce Milli Takımı Kırıkkale'deki kampını tamamladı

        İtalya'da düzenlenecek Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Bocce Milli Takımı, Kırıkkale'deki kampını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Bocce Milli Takımı Kırıkkale'deki kampını tamamladı

        İtalya'da düzenlenecek Taranto 2026 Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Bocce Milli Takımı, Kırıkkale’deki kampını tamamladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta İtalya'nın Taranto kentinde başlayacak Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Bocce Milli Takımı'nın Kırıkkale'deki bir haftalık kampı sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, kentteki kampını tamamlayan Bocce Milli Takımı antrenörleri ve sporcularını misafir etti.

        Güneş, Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

        Bocce Milli Takımı, kampın ardından İtalya'ya hareket etmek üzere Kırıkkale'den ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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