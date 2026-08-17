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        Kırıkkale'de meralar güçlendiriliyor

        Kırıkkale'de meraları güçlendirme ve verimliliğini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kırıkkale'de meralar güçlendiriliyor

        Kırıkkale'de meraları güçlendirme ve verimliliğini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların verimliliğinin artırılması ve daha güçlü, sürdürülebilir mera alanlarının oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Keskin ilçesi Aşağışeyh köyündeki 150 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimine başlandı.

        Tuz çalışı dikimi için arazi hazırlık çalışması ve mera alanlarında katı organik gübre dağıtımları yapılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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