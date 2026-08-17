Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Kırıkkale Belediyesi, "sinema akşamları" kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenledi.
Kırıkkale Belediyesi, "sinema akşamları" kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenledi.
Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Büyük Şehir Parkı'nda açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Mavi Boncuk" filmi izlenirken, katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, güzel yaz akşamını kendileri ile paylaşan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
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