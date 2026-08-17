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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de sokaklara kilit parke taşı döşeniyor

        Kırıkkale'de sokaklara kilit parke taşı döşeniyor

        Kırıkkale'de ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Kırıkkale'de sokaklara kilit parke taşı döşeniyor

        Kırıkkale'de ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışması sürüyor.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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