Kırıkkale'de sokaklara kilit parke taşı döşeniyor

Bu kapsamda ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kırıkkale'de ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışması sürüyor.

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