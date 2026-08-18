Kırıkkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A. ve U.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen aracı kent merkezi girişinde durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bir araçla düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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