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        Kırıkkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırıkkale'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırıkkale'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bir araçla düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen aracı kent merkezi girişinde durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A. ve U.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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