Kırıkkale'de zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarını denetledi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında denetim yaptı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında denetim yaptı.
Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlıklı bir yaşam alanı için iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde son kullanma tarihi, gramaj, hijyen ve raf-kasa fiyat uyumu incelendi.
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