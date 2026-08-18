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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarını denetledi

        Kırıkkale'de zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarını denetledi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Kırıkkale'de zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarını denetledi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında denetim yaptı.

        Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlıklı bir yaşam alanı için iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde son kullanma tarihi, gramaj, hijyen ve raf-kasa fiyat uyumu incelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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