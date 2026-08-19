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        Kırıkkale'de "geleneksel sokak oyunları şenliği" düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "geleneksel sokak oyunları şenliği" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Kırıkkale'de "geleneksel sokak oyunları şenliği" düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "geleneksel sokak oyunları şenliği" düzenledi.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osman Gazi Mahallesi Şehit Suat Yalçın Parkı'nda çocukları keyifli sokak oyunlarıyla ekranlardan uzak tutmak amacıyla şenlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte çocuklar, ip atlama, seksek, yakan top ve halat çekme oyunları oynayarak eğlendi.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.

        Önal, şenlikte eğlence, oyun ve nostaljinin bir arada olduğunu belirterek, "Birbirinden keyifli sokak oyunlarıyla çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sokağın neşesiyle, mahalle kültürümüzün güzellikleriyle buluşturduk. Çocuklarımızın kahkahası parklarımızdan, neşesi mahallelerimizden hiç eksik olmasın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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