Kırıkkale'de "geleneksel sokak oyunları şenliği" düzenlendi

Önal, şenlikte eğlence, oyun ve nostaljinin bir arada olduğunu belirterek, "Birbirinden keyifli sokak oyunlarıyla çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sokağın neşesiyle, mahalle kültürümüzün güzellikleriyle buluşturduk. Çocuklarımızın kahkahası parklarımızdan, neşesi mahallelerimizden hiç eksik olmasın." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osman Gazi Mahallesi Şehit Suat Yalçın Parkı'nda çocukları keyifli sokak oyunlarıyla ekranlardan uzak tutmak amacıyla şenlik gerçekleştirildi.

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