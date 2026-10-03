Kırıkkale'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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