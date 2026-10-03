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        Kırıkkale'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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