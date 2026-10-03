Kırıkkale'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi saklandığı adreste yakaladı.

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