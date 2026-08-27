Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı

        Kırıkkale'de 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükyağlı köyünde "Mera Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, tuzluluk sorununun azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı fidanlarının dikimine başlandı.

        İl Müdürü Fatih Ateş ve İlçe Müdürü Onur Karataş, bölgeye giderek incelemede bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Ateş, yapılan çalışmalarda, meraların kullanılabilirliğinin artırılması ve hayvan refahına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Kırıkkale'de "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Jandarma havadan izledi, karadan kıskıvr...
        30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Jandarma havadan izledi, karadan kıskıvr...
        Kırıkkale'de firari hükümlü dron takibiyle yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü dron takibiyle yakalandı
        Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi'nin altyapısına 25 milyon liralık yatırım
        Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi'nin altyapısına 25 milyon liralık yatırım