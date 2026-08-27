Kırıkkale'de 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimi başladı

Yetkililerden bilgi alan Ateş, yapılan çalışmalarda, meraların kullanılabilirliğinin artırılması ve hayvan refahına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Bu kapsamda, tuzluluk sorununun azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla 500 dekarlık mera alanına tuz çalısı fidanlarının dikimine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükyağlı köyünde "Mera Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.

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