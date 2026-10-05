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        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

        Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

        Vali Yardımcısı Recep Yüksel, törende yaptığı konuşmada, kentteki spor tesislerinin iyi durumda olduğunu söyledi.

        Sahaların ve tesislerin gençlere açık olduğunu ifade eden Yüksel, kurumların gençleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise gençlere düzenli yürüyüş ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

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        Kırıkkale’nin milli takımların da antrenman yaptığı, uluslararası müsabakalara hazırlanan bir kent haline geldiğini belirten Güneş, "Önümüzdeki günlerde voleybolda Türkiye'nin en prestijli müsabakalarından birine ev sahipliği yapacağız." dedi.

        Halk oyunu gösterisinin yer aldığı törende, meydana kurulan mini sahalar ile gençler spor branşlarını tanıma fırsatı buldu.

        Törene, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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