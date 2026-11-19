Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (22) ile "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (58) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.
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