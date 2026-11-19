Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş: 19.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen Uşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yuva Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 3 bin 500 metretül bordür ve 10 bin 500 metrekare kilit parke çalışması yapılıyor.
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