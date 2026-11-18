Polis ekiplerinin dronla havadan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Daha sonra aracını ara sokağa park eden sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek bir süre kaçmaya başladı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

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