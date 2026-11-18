Kırıkkale'de yeşil alanlarda temizleme çalışmaları sürüyor
Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından parklardaki yeşil alanlarda bakım ve temizleme çalışmaları yapılıyor.
Giriş: 18.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından parklardaki yeşil alanlarda bakım ve temizleme çalışmaları yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, vatandaşların parklarda keyifle zaman geçirebilmeleri için kent merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme, budama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.
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