Kırıkkale'de iki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de park halindeki iki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 18.11.2026 - 13:25 Güncelleme:
Kırıkkale'de park halindeki iki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B.C. idaresindeki 71 ADA 910 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan iki otomobile çarpıp devrildi. Sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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