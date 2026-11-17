Kırıkkale'de kamyon devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale'de inşaat alanında geri manevra yaptığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'de inşaat alanında geri manevra yaptığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle 284. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.D. idaresindeki 71 ACB 057 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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