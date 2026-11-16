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        Kırıkkale'de 15 günde 457 şüpheliye işlem yapıldı, 268 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele çalışmalarında 457 şüpheli hakkında işlem yapılırken, trafik denetimlerinde ise 268 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 15 günde 457 şüpheliye işlem yapıldı, 268 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele çalışmalarında 457 şüpheli hakkında işlem yapılırken, trafik denetimlerinde ise 268 araç trafikten men edildi.

        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 115 Kasım tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. Asayiş olaylarına karıştıkları belirlenen 324, narkotik suçlarıyla bağlantılı 23 ve sosyal medyada suça yönelik paylaşım yaptığı tespit edilen 110 kişi olmak üzere toplam 457 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 10 bin 121 kişi ve bin 691 araç sorgulandı. Trafik ekiplerince 4 bin 17 ticari araç ile 2 bin 450 yük taşıyan araç kontrol edildi. Çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu toplam 268 araç trafikten men edildi.

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        Operasyon ve denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 39 fişek, 919 adet sentetik uyuşturucu, 146,98 gram metamfetamin, 3,35 gram sentetik kannabinoid, 82,05 gram esrar ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

        Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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