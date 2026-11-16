Kırıkkale'de içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında eskiyen hatların değiştirilerek, altyapının daha sağlıklı ve dayanıklı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Kent genelinde yıpranan altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından kent genelinde yıpranan altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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