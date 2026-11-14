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        Kırıkkale'de tır kazası sonrası yoğunluk oluştu: Araç kuyruğu havadan görüntülendi

        Kırıkkale'de bir kişinin yaralandığı tır kazasının ardından meydana gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Kırıkkale'de tır kazası sonrası yoğunluk oluştu: Araç kuyruğu havadan görüntülendi

        Kırıkkale'de bir kişinin yaralandığı tır kazasının ardından meydana gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı. Yolda oluşan araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi. Dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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