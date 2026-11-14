Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giriş: 14.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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