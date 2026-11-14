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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yola devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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