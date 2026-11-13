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        Huzur Köy'de üretimle hayata yeniden tutunuyorlar

        Kırıkkale'de bağımlılık tedavisini tamamlayan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Huzur Köy Uyum Merkezi'nde, mesleki eğitimden tarımsal üretime kadar çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkezi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Huzur Köy'de üretimle hayata yeniden tutunuyorlar

        Kırıkkale'de bağımlılık tedavisini tamamlayan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Huzur Köy Uyum Merkezi'nde, mesleki eğitimden tarımsal üretime kadar çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkezi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

        Kırıkkale Valiliği himayesinde faaliyet gösteren merkezde, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) arındırma tedavisini tamamlayan bireylere yönelik çeşitli programlar uygulanıyor. Mesleki eğitim, tarımsal üretim, spor ve sosyal faaliyetlerle bireylerin yeni beceriler kazanması ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. Merkezde bulunan sera ve üretim atölyelerinde de rehabilitasyon sürecini destekleyen çalışmalar yürütülüyor.

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        Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Sarıibrahim, "Huzur Köy Uyum Merkezimizde bugün emeğin, gayretin ve yeniden başlamanın umut veren hikayelerine tanıklık ettik. Seramızda ve üretim atölyelerimizde yürütülen çalışmaları yerinde gördük, kardeşlerimizin samimi sohbetlerine ortak olduk. Alın teri ve el emeğiyle hazırladıkları sıcacık simitler için de kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

        Merkezdeki çalışmaların bireylerin yeniden hayata tutunmasına katkı sağladığını belirten Sarıibrahim, "En büyük temennimiz, burada yeniden umut bulan her bir kardeşimizin sağlıkla, huzurla ve kazandıkları yeni becerilerle hayata daha güçlü adımlarla devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

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