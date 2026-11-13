LÖSEV'den Kırıkkale'de tedavi gören 4 yaşındaki Tuğberk'e ziyaret

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, tedavisi devam eden 4 yaşındaki Tuğberk'i Kırıkkale’deki evinde ziyaret etti.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermek ve ailelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda, akut lenfoblastik lösemi​​​​​​​ (ALL) tanısıyla tedavi gören 4 yaşındaki Tuğberk ve ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Ağustos 2025'te kemik iliği nakli yapılan ve nakil sonrası tedavi süreci devam eden Tuğberk, hastalıkla mücadelesini ailesinin desteğiyle sürdürüyor. Tedavi sürecinde aileye moral vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, LÖSEV tarafından aileye 100 bin lira tutarında destek çeki takdim edildi.

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Zorlu tedavi sürecinde LÖSEV'in kendilerini yalnız bırakmamasından duydukları memnuniyeti dile getiren aile, sağlanan maddi ve manevi desteğin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.