Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye gör, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.Ş. (61) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.
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