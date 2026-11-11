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        Kırıkkale'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kırıkkale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Kırıkkale'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kırıkkale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kırıkkale Üniversitesi ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi. Programda yapılan konuşmalarda iklim değişikliğiyle mücadele, orman varlığının korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemi ele alındı.

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, iklim değişikliğinin küresel ölçekte önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla dünyaya örnek olduğunu belirten Sarıibrahim, "Bugün Antalya'da bir iklim zirvesi toplandı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Dünyaya bu konuda örnek bir noktadayız" dedi.

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        Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Orçan ise ağacın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Ağaç bizim kültürümüz için çok değerli ve kıymetlidir. Ağaçla konuşan bir kültüre sahibiz. Dede Korkut'un hikayelerine baktığımızda ağaç insan gibi, konuşur gibi konuşur" diye konuştu.

        Orman İşletme Müdürü Fatih Yılmaz da Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarındaki başarısına değinerek, "Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu büyük başarı sadece istatistiki bir rakamdan ibaret değildir. Bu başarı, 81 vilayetimizde gece gündüz demeden çalışan orman teşkilatımızın alın teridir" ifadelerini kullandı.

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