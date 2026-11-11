Demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi, Kırıkkale'de toprağa verildi

İZMİR'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi Fatih Işık (44), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Fatih Işık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gündoğdu Mahallesi Döndükadın Camisi’nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.