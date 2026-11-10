Kırıkkale'de 10 Kasım'a özel Atatürk Fotoğraf Sergisi açıldı

Kırıkkale Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Ata Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Atatürk Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, sergilenen fotoğrafları inceleyerek gül bıraktı. Anma etkinlikleri kapsamında Hüseyin Kahya Parkı'nda da öğle namazının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

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