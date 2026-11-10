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        Kırıkkale'de 10 Kasım'a özel Atatürk Fotoğraf Sergisi açıldı

        Kırıkkale Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 10 Kasım'a özel Atatürk Fotoğraf Sergisi açıldı

        Kırıkkale Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kırıkkale Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Ata Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Atatürk Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, sergilenen fotoğrafları inceleyerek gül bıraktı. Anma etkinlikleri kapsamında Hüseyin Kahya Parkı'nda da öğle namazının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

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