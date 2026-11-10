Kırıkkale'de müstakil evin çatısında yangın çıktı

Çalılıöz Mahallesi 469'uncu Sokak'ta bulunan müstakil evin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

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