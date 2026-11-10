Büyük Önder Atatürk, Kırıkkale'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kırıkkale'de düzenlenen programla anıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal ve protokol üyeleri, Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisini gezdi.

Kırıkkale Lisesi öğretmenlerinden Handan Yücel'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, öğrenciler tarafından "Mevzu vatan, izindeyiz Ata'm" oratoryosu sergilendi.