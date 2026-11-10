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        Kırıkkale'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk saygıyla anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Kırıkkale'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk saygıyla anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

        Kırıkkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi.

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        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, askeri erkan, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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