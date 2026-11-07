Narkotik köpeği tepki verdi, bagajın döşemesinden uyuşturucu çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İ.G. ve A.L. isimli şüphelilerin bulunduğu otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine ekipler, sol yan döşemeyi söktü. Kaplamanın arkasına gizlenmiş 119,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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